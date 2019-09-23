الكويت 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 2ر52 نقطة ليبلغ مستوى 8ر5728 نقطة بنسبة ارتفاع 92ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر200 مليون سهم تمت من خلال 9054 صفقة نقدية بقيمة 7ر62 مليون دينار كويتي (نحو 18ر213 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4703 نقطة بنسبة 4ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر67 مليون سهم تمت عبر 2642 صفقة نقدية بقيمة 7ر5 مليون دينار (نحو 38ر19 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر68 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر6253 نقطة بنسبة 11ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر133 مليون سهم تمت عبر 6412 صفقة بقيمة 57 مليون دينار (نحو 8ر193 مليون دولار).// انتهى //13:20ت م0119