اليوم الوطني / سفير جمهورية باكستان لدى المملكة : المملكة داعيةٌ للاستقرار والسلام والوئام في المنطقة والعالم
الاثنين 1441/1/24 هـ الموافق 2019/09/23 م واس
جدة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس
هنأ سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز، المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 .
وقال السفير إعجاز : إنه لشرف كبير أن أمثّل باكستان في المملكة العربية السعودية الشقيقة ، وفي هذه المناسبة الميمونة ، أود أن أقدم التهاني القلبية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، وشعب المملكة الشقيق" .
وأضاف : إن باكستان والسعودية حليفتان إستراتيجيتان وحافظتا دائمًا على تعاون وثيق ، وعلاقاتنا قائمة على القيم الثقافية المشتركة والرؤية العالمية المشتركة ، وشعب باكستان يحمل للقيادة بالمملكة كل تقدير ، ويتم التعبير عن عمق هذه العلاقة من خلال مشاعر المودة العميقة بين الشعبين .
وأوضح سفير باكستان أن وجود أكثر من مليوني باكستاني في المملكة يُعزز هذه العلاقة الصادقة بين البلدين ، ونُقدّر تقديراً بالغاً ونُكِنّ كل الاحترام للمملكة على كرم الضيافة تجاه المغتربين الباكستانيين" .
وأكد أن قيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة ، وضعت المملكة على طريق التنمية والآن تسير على طريق التقدم والأزدهار ، لطالما كانت المملكة داعية للاستقرار والسلام والوئام في المنطقة والعالم ، وقد أولت دائما أهمية كبيرة للإلتزامات الدولية ومبادئ الأمم المتحدة التي تدعو إلى التعايش السلمي بين الأمم .
وخلُص سفير باكستان في حديثه إلى التأكيد على بذل جهود متسقة لتوسعة دائرة التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات ، داعياً الله تعالى أن يحمي المملكة العربية السعودية من كل بأس ، والتوفيق لمزيد من الإزدهار في العلاقة بين البلدين .
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13:23ت م
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