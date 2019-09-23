الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع المدير العام المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" المهندس إبراهيم بن عبدالعزيز نياز باسمه ونيابة عن منسوبي المركز التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ولأبناء الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة .وقال نياز : إن هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا تحل هذا العام ووطننا يكمل أعواماً من المجد والعز، منذ أن وحد كيانه وأرسى قواعده مؤسسه وموحده الملك عبدالعزيز ـــ طيب الله ثراه ـــ وامتدت مسيرة البناء والنماء التي نهض بها ملوكه ـ رحمهم الله ـ إلى عهد الحزم والعزم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ ليشهد وطننا في ظل رعايتهم نقلة تنموية على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية.وأضاف نياز : أن المولى عز وجل أنعم على وطننا نعماً كثيرة، وهيأ له قادة كراماً مخلصين، أخذوا على عاتقهم خدمة الدين والوطن والمواطن، والسعي لتحقيق الرفاه والنماء والاستقرار لهم، والعمل على تحسين وتطوير الخدمات الحكومية, وانطلاقاً من ذلك، جاء قرار الدولة - أيدها الله - بإنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة كخطوة مهمة لتعزيز مبادئ الشفافية في العمل الحكومي، وليعمل المركز على متابعة أداء الأجهزة العامة وتقييم مدى تقدمها في تنفيذ البرامج والمبادرات، وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية؛ سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تعد خطة طريق واضحة المعالم، للعمل على الأولويات والتركيز على تعزيز الأداء والقدرات، وضمان تقديم مستوى متقدم للمملكة.ونوه نياز بأن مركز (أداء) يولي برامج التمكين وبناء القدرات أولوية كبرى، حيث يقدم عدداً من البرامج التدريبية في مجال القياس، تستهدف منسوبي الأجهزة العامة في جميع مدن المملكة، كما يهدف من خلال إقامة البرامج التدريبية ومحاضرات الأداء إلى نشر ثقافة القياس، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية في الجهات الحكومية.وبيّن المهندس نياز أن المركز يعمل على إصدار تقارير القياس لإيضاح مستويات رضا المستفيدين، وتحديد أبرز التحديات وفرص التحسين؛ لضمان التطوير المستمر للخدمات الحكومية، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الشفافية من خلال مشاركة نتائج تقارير تجربة المستفيد مع أصحاب المصلحة, وقد شملت عمليات قياس رضا المستفيد هذا العام على قياس رحلة العمرة خلال شهر رمضان، كما قاس رحلة أداء الحج، ومدى رضا الحجاج والمعتمرين والمستفيدين عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم, مؤكداً أن هذه التقارير ستسهم بمشيئة الله بارتقاء الخدمات الحكومية وتحسينها، وفق نتائج قياس واقعية، مبنية على عمليات قياس موثوقة، وصولاً لتحقيق رفع كفاءة الأداء الحكومي العام.وأكد نياز بأن عمليات قياس الأداء تندرج بكل تفاصيلها داخل إطار كبير تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله- وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد من مجهودات كبيرة للرفع من مستوى الخدمات وتطويرها؛ تسهيلاً وتيسيراً للمستفيدين، عاداً ما يقوم به المركز ضمن الخطط والبرامج التي أطلقتها المملكة خدمة للوطن والمواطن.واختتم المهندس إبراهيم نياز تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا في ظل قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- وأبناء الشعب السعودي النبيل، وأن يُديم على بلادنا أمنها وأمانها، وأن يحقق لوطننا المزيد من النمو والازدهار.// انتهى //13:34ت م0123