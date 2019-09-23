تبوك 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة، والذي جاء تحت عنوان " همة حتى القمة".وقال في تصريح بهذه المناسبة: يسعدنا أن نحتفي بيوم الوطن وأن تتزامن احتفالات هذا العام الذي يوافق الذكرى الـ89 لتوحيد المملكة، مع انطلاق العمل على الأرض لتحويل حلم "نيوم" إلى حقيقة، حيث تم الانتهاء من مطار خليج نيوم وتم اطلاق العمل في تطوير المجمعات السكنية للعمالة التي ستنتقل لتطوير المشروع، إضافة إلى تجهيز المنطقة السكنية والإدارية لموظفي شركة نيوم الذي سينتقلون للعيش هناك.وقال المهندس النصر: يسرنا في ذات الصدد أن نزف لأبناء هذا الوطن المعطاء، بشرى اقتراب نيَوم من الانتهاء من وضع الخطط الإستراتيجية للمشروع وقطاعاته الاقتصادية المختلفة لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه المخططات, ونحن جاهزون ونعمل ليل نهار من أجل أن يكون العام القادم 2020 هو بداية الزخم الفعلي لمشروعات نيوم الحالمة والتي ستكون شاهدة كذلك على همة السعوديين لبناء مستقبل واعد لبلدهم.وأضاف أن مشروع نيوم سيخدم أهداف المملكة التنموية من خلال التركيز على المحتوى المحلي بدءً بالإنسان وإنتهاءً به وتطوير الكوادر البشرية في منطقة نيوم ليكونوا جزء من الفريق الذي سيبني أضخم المشاريع في تاريخ البشرية، مشيراً إلى أن نيوم أطلقت حزمة من المبادرات الاجتماعية للمجتمع المحلي من بينها ابتعاث أول مجموعة من أبناء وبنات المنطقة لدراسة البكالوريوس في الولايات المتحدة الأمريكية في تخصصات تم تحديدها لخدمة أهداف المشروع.ونوه الرئيس التنفيذي لشركة نيوم بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده ــ أيدهما الله ــ من عناية كبيرة ودعم لاينتهي لمشروع نيوم الذي يسعى لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 الطموحة للارتقاء بالوطن والمواطنين وتنويع مصادر الدخل.// انتهى //13:39ت م0128