الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، أصدق التهاني و التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - وإلى أفراد الأسرة الحاكمة، والشعب السعودي العزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال بهذه المناسبة : إنه في مثل هذا اليوم نستذكر المكتسبات والمشاركة المستدامة فى النهضة والتنمية الفاعلة في بلادنا الحبيبة التي تشهد إنجازات حضارية نوعية في شتى مجالات ومناحي الحياة ، التعليمية والصحية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية وضعت المملكة بين مصاف الدول المتقدمة ، وباتت عضواً مؤثراً وفاعلاً في الكيانات والمحافل والمنظمات العالمية التي تقود العالم وترسم مستقبله.وأكد على أن يكون اليوم الوطني محطة انطلاقة لعقد العزم على المزيد من الرقي ببلادنا لتتبوأ المكانة اللائقة بها بين دول العالم من خلال الرؤية الطموحة " 2030 " التي يشارك في تحقيقها كل مواطن .وأضاف : أن التقدم الذي حققته المملكة دليل على حرص القيادة الحكيمة لهذه البلاد على تمكين كافة مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي والصحي منذ الوهلة التي وضع فيه المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود– رحمه الله - اللبنات الأولى لهذا الوطن المعطاء.وقدم بهذه المناسبة شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على دعمه للخدمات الطبية بالوزارة , داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد قادتها وأن يديم عليها الأمن والأمان .// انتهى//13:41ت م0129