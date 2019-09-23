حائل 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة التي تأسست على يد المغفور له بإذن الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - .وقال آل الشيخ في كلمته بهذه المناسبة : إن ما قام به مؤسس البلاد ورجاله من توحيد للبلاد وجمع للكلمة وبناء دولة عصرية يشعرنا دوماً بالفخر والاعتزاز لانتمائنا لهذا الوطن وهذه القيادة الحكيمة فكان تاريخ توحيد البلاد حدثاً استثنائياً ومناسبة هذا اليوم في كل عام يوماً وطنياً نستلهم منه سيرة الأبطال لنمضي على نهجهم وعزيمتهم وصدق انتمائهم لهذه الأرض المباركة قبلة المسلمين .ونوه وكيل إمارة منطقة حائل بحكمة وتوفيق قادة هذه البلاد وقدرتها على تجاوز كل التحديات للعبور بالوطن وأبنائه نحو حياة كريمة منذ عهد الملك المؤسس ومروراً بأبنائه الملوك من بعده وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - عهد الحزم والعزم والنماء وصناعة المستقبل فشهد الوطن نقلات نوعية اقتصادية وتنموية وتجديد لمفاصل التنمية وقواعد البناء بقرارات تاريخية كإعلان رؤية المملكة 2030 والتي لمس الجميع من خلال أهدافها أن الوطن يتجه نحو القمة ، مشيرًا إلى ما تحقق من مشاريع تنموية في مناطق المملكة ومنطقة حائل .وسأل آل الشيخ في ختام تصريحه المولى القدير أن يحفظ بلادنا وقيادتنا وأبناء وطننا من كل شر ، وأن يرد كيد الحاقدين في نحورهم ، وأن تتجدد هذه المناسبة الغالية أعوامًا مديدة والوطن وأبنائه بخير ونماء.// انتهى //13:42ت م0130