الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأكد سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة، أن العلاقات البحرينية السعودية تتواصل من الأجداد للآباء والأحفاد متنامية على مدى التاريخ، وعريقة ممتدة من عمق الجغرافيا ومتأصلة في القلوب والنفوس بين البلدين، وأن الكيان السياسي الموحد للمملكتين حائط صد منيع بوجه المؤامرات والمخططات.وشدد على أن "مجلس التنسيق السعودي البحريني ذراع جديد لتعزيز التعاون الثنائي، على جميع الأصعدة بين البلدين"، لمواجهة المخططات والمؤامرات والتدخلات الخارجية في شؤون المنطقة وكبح جماحها على مختلف الصعد السياسية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية.وقال في حوار لـصحيفة "الوطن" البحرينية نشرته اليوم بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة " إن دور المملكة العربية السعودية يتعاظم في حفظ الأمن وصيانة الاستقرار في المنطقة وعلى الساحة الدولية"، مشيراً إلى أن "التحالف العربي جاء لدعم الشرعية في اليمن ومواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، كما أن التحالف العسكري الإسلامي جاء لمكافحة الإرهاب".وتناول الشيخ حمود آل خليفة في حواره جملة من الموضوعات على الساحتين الإقليمية والدولية، مبرزا دور المملكة في مواصلة دعمها للقضايا الإسلامية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية المركزية للأمة.كما نوه بما تحقق للمملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ من المنجزات والمكتسبات من خلال "رؤية 2030"، وحرصٍ على تنمية قدرات الإنسان ومشاركته في البناء والتنمية وتعزيز دور ومشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.// انتهى //13:54ت م0132