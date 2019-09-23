دار السلام 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا الاتحادية محمد بن منصور المالك، بإسمه ونيابة عن منسوبي السفارة في دار السلام، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 89.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا نستذكر ذلك اليوم حينما نشأت آنذاك دولة فتية تزهو بتطبيق شرع الإسلام، وتصدح بتعاليمه السمحة وقيمه الإنسانية في كل أصقاع الدنيا ناشرةً السلام والخير والدعوة المباركة باحثةً عن العلم والتطور سائرةً بخطى حثيثة نحو غدٍ أفضل لشعبها وللأمة الإسلامية والعالم أجمع".وأضاف" أنه مع اليوم الوطني نعيش عاماً بعد آخر مراحل بناء وطن ورفعة أمة حتى نصل إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز " حفظه الله " الذي عزز مكانة المملكة بين دول العالم ودعم دورها في الدفاع عن مقدرات الأمة وحقوقها".وأشاد السفير محمد بن منصور المالك بالانتصارات التي حققتها القوات السعودية وما يقدمه جنود الوطن من تضحيات في التغلب على الإرهاب والدفاع عن الحد الجنوبي ، داعيا الله لهم بالنصر والسداد.// انتهى //15:07ت م0176