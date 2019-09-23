جدة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، باسمه ونيابة عن منسوبي الخطوط السعودية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسموّ وليّ عهده الأمين - حفظهما الله - ، والأسرة المالكة، والشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.وقال المهندس الجاسر: "إن اليوم الوطني نقطة الاستهلال والرمز المباشر لمسيرة وطن وحضارة أمة بكل ما لديها من رصيدٍ ينتقل عبر الزمن من الماضي العريق مروراً بالحاضر الزاهر وانطلاقاً الى المستقبل المشرق بعون الله.وأضاف: "نسترجع في هذا اليوم المشاهد الأولى لتلك المسيرة باستعادة الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- بكل عزيمةٍ وإصرار لتأسيس دولةٍ راسخةٍ فتية بنور الله آمنةً قوية، ومن بعده واصل الأبناء الكرام رحلة العطاء والبناء في جميع المجالات لمواكبة العصر بكل معطياته وتحدياته وصولاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسموّ وليّ عهده الأمين -أيّدهما الله- ، حيث تُحقق مملكتنا الحبيبة في كل يوم ، قفزاتٍ تنمويةٍ هائلة في جميع المجالات من خلال رؤية المملكة 2030 التي تُحدد معالم الانطلاق للوطن الغالي نحو آفاقٍ غير محدودةٍ من التقدم والازدهار.وأكد الجاسر مكانة المملكة كعمقٍ استراتيجي للعالمين العربي والإسلامي ، والاستثمار الأمثل للموقع الفريد للمملكة كمحور ربطٍ لقارات العالم وتحقيق نقلةٍ جديدةٍ وشاملة للسياحة بالمملكة من خلال المشاريع الكبرى وتعريف العالم أجمع بما تملكه بلادنا من معالم وإمكانات سياحية فريدة مع زيادة أعداد المعتمرين والانتقال بترتيب المملكة إلى المراكز العشر الأولى في مؤشر التنافسية العالمي ، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ورفع معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم النشاط الثقافي والرياضي والترفيهي مع فتح المجالات كافة.وأضاف: "يتأكد كل يوم ذلك الارتباط الوثيق بين خدمات النقل الجوي والتطور الاقتصادي السريع في بلادنا الغالية من خلال منظومةٍ متكاملة من المطارات الدولية والإقليمية والمحلية التي تشهد طفرةً كبرى باستكمال المرحلة الأولى من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد ، البوابة الأولى لمكة المكرمة والمَعلم الاقتصادي والحضاري المتكامل الذي يُعد واحداً من أكبر المطارات المحورية على مستوى العالم حيث تتطلع شركات الطيران الوطنية والعالمية من خلاله إلى تقديم تجربة سفر رائعة عبر مرافِقِه الخَدمية والتجارية المتقدمة ، ومن خلاله أيضاً ، تتكامل مشاريع الخدمات اللوجستية والبنية التحتية مع شبكات النقل البري وقطار الحرمين بما يعزز الازدهار الاقتصادي في هذه المنطقة الغالية من مملكتنا الحبيبة" .وتابع المهندس الجاسر حديثه "نستعرض في إيجاز ، الدور الرائد لمؤسستنا الوطنية العالمية في خدمة مملكتنا الحبيبة منذ انطلاقتها بطائرةٍ واحدة هدية من الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - وحتى اليوم وهي تقف على مسافة شهورٍ قليلة من عامها الخامس والسبعين ، حيث تُواصل " السعودية " انطلاقتها وتقترب من استكمال خطتها الاستراتيجية " السعودية 2020 " ، ومبادرات برنامج التحول وفق الجداول والتواريخ المحددة ، وذلك فيما يتعلق بالتطوير والتحديث المستمر للأسطول وتزويده بأحدث الطائرات بهدف الوصول بعدد الأسطول مع نهاية العام القادم 2020م الى أكثر من 200 طائرة مع التخطيط لانضمام 100 طائرة من طراز إيرباص من فئتي A320 ، و A321 نيو خلال السنوات القليلة القادمة في صفقةٍ هي الأضخم في تاريخ المؤسسة.وسأل مدير عام الخطوط السعودية في ختام حديثه المولى العليّ القدير أن يُديم على مملكتنا نِعم الأمن والأمان والتقدم والرخاء ، وأن يحفظ أبطالنا حُماة الوطن الغالي.// انتهى //15:08ت م0177