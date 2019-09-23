أبوعريش 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واساحتفى مركز نشاط الخزنة التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش مساء أمس ، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، وسط حضور كبير من الأهالي.وألقى حسين راجحي كلمة الأهالي رفع من خلالها التهنئة باسم الجميع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والشعب السعودي كافة ، سائلين الله عزوجل أن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.وتفاعل الأهالي مع فقرات الاحتفال الوطنية ، التي شملت قصائد شعرية ولوحات وطنية ، فضلا عن فقرات متنوعة للأطفال ، إلى جانب العديد من اللوحات والمشاهد الوطنية وعروض فرقة الفنون الشعبية التي عبرت عن فرحة الأهالي واعتزازهم بوطنهم الغالي.كما تضمن الحفل تكريم عدد من المصابين من المرابطين في الحد الجنوبي.// انتهى //15:08ت م0178