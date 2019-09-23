اليوم الوطني / لوحات وطنية تزين احتفالات مركز نشاط الخزنة في أبوعريش باليوم الوطني
الاثنين 1441/1/24 هـ الموافق 2019/09/23 م واس
أبوعريش 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس
احتفى مركز نشاط الخزنة التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش مساء أمس ، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة ، وسط حضور كبير من الأهالي.
وألقى حسين راجحي كلمة الأهالي رفع من خلالها التهنئة باسم الجميع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والشعب السعودي كافة ، سائلين الله عزوجل أن يحفظ على وطننا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.
وتفاعل الأهالي مع فقرات الاحتفال الوطنية ، التي شملت قصائد شعرية ولوحات وطنية ، فضلا عن فقرات متنوعة للأطفال ، إلى جانب العديد من اللوحات والمشاهد الوطنية وعروض فرقة الفنون الشعبية التي عبرت عن فرحة الأهالي واعتزازهم بوطنهم الغالي.
كما تضمن الحفل تكريم عدد من المصابين من المرابطين في الحد الجنوبي.
// انتهى //
15:08ت م
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