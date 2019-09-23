المدينة المنورة 24 محرم 1441هـ الموافق 23 سبتمبر 2019م واسعمت مظاهر الفرح بالمدينة المنورة ابتهاجا باليوم الوطني الـ89 للمملكة، حيث اكتست الشوارع والطرقات والمجمعات والحدائق باللون الأخضر، فيما توشح الأطفال والشباب الأعلام والشعارات الوطنية ورفعوا صور القيادة الرشيدة - حفظها الله -، وسط أجواء حماسية وفعاليات رائعة عكست مشاعر الوفاء والولاء للوطن الغالي.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولة ميدانية، أجواء الاحتفال وفعالياته بهذه المناسبة، حيث شهدت المجمعات التجارية والمنتزهات وخاصة حديقة الملك فهد والحي التراثي إقبالا كبيراً من الأهالي الذين شاركوا بفعاليات وبرامج مصاحبة لهذا الاحتفال.فيما بدت البسمة والفرحة على محيا الأطفال الذين توشحوا الشعارات الوطنية وتفاعلوا مع فقرات البرامج، كما تفاعل الحضور مع هذه الفعاليات وخاصة الألعاب النارية التي انطلقت في سماء المدينة المنورة.وقالت المواطنة تماضر النعمان، إن اليوم الوطني يوم جميل يفرح فيه الجميع بتوحيد هذا الكيان الكبير، وتشاركها الحديث المواطنة بهية العوفي التي سجلت اعجابها بالفعاليات المتنوعة المقامة بهذه المناسبة.بدورها أكدت المواطنة سماهر البلوي، أن اليوم الوطني يعيد لنا طاقتنا ويشحذها، ويغرس بالطفل الهوية الوطنية وفرحة ليس لها مثيل، كما يقول الفنان محمود بخش الذي يشارك بجلسات مدينية ضمن الفعاليات أن يوم الوطن غالي على الجميع، وهو يوم يعكس الفرحة الغامرة والولاء الكبير لوطننا الغالي.// انتهى //15:10ت م0179