الأحساء 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسشهدت محافظة الأحساء، عددًا من الفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، التي تفاعل الجمهور معها تعبيرًا عن فرحتهم بهذه المناسبة، متشحين بالألوان الخضراء، ورفع الأعلام، والتقاط الصور والفيديوهات.وعلى مدى الثلاثة أيام الماضية، شهدت "أسواق القرية" حضورًا وتفاعلاً كبيرًا من قبل العوائل تجاوز الـ 10 آلاف زائر، من خلال الفعاليات الوطنية والترفيهية، والمسرح الذي خصص للأطفال، وسط أجواء وطنية توشحت باللون الأخضر، حيث أن الفعاليات مستمرة بهذه المناسبة.كما شهدت فعاليات الهيئة العامة للترفيه المنوعة، حضوراً مميزاً فاق 4000 زائر استمتعوا خلال تواجدهم بـفعاليات عروض الفرق الشعبية، والفرق المتجولة، والعروض الحية على الشاشة، وورش عمل الأطفال، والشخصيات الكرتونية التي تقدم العروض الشيقة والاستعراضية المحببة لدى الأطفال.ونظمت في عدد من المواقع المختلفة، حزمة من الفعاليات المتنوعة، والأهازيج الوطنية والأمسيات الشعرية والفلكلورات الشعبية.فيما استمتع 13 ألف زائر في مدينة جواثا السياحية بالفعاليات الوطنية المنوعة، حيث ردد الأطفال الأهازيج الوطنية، وسط تفاعل من الحضور.كما جرى تنظيم أمسية بعنوان "كلنا جنود الوطن" في جمعية الثقافة والفنون، نالت إعجاب أكثر من 300 شخص تفاعلوا مع المشاركين، التي تحكي قصص جنود البلاد الأبطال الذين يذودون ويحمون الوطن.// انتهى //15:10ت م0180