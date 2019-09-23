أبها 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأشاد معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي بما حققه الوطن من إنجازات حضارية وتنموية متعددة ومشروعات عملاقة وبرامج تطويرية مستمرة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ــ رحمه الله ــ، الذي استطاع بتوفيق الله من نقل حياة العوز والحاجة وقلة الإمكانات، إلى واحة من الأمن والأمان والعيش الرغيد والمشروعات التنموية الشاملة في كل أرجاء الوطن.وقال الدكتور نقادي: إن المناسبة الـ 89 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تأتي لتعيد لنا سيرة البطل المؤسس الفذّ وما قام به من أجل تطور البلاد ونهضتها وعزة شعبها، حيث سار أبناءه البررة من بعده على هذا النهج حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزـ حفظه الله ـ الذي تحققت من خلاله الكثير من المنجزات في شتى المجالات.وأشار معالي مدير جامعة بيشة إلى القفزات التي حققتها الجامعة على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي بالإضافة إلى العمل الإداري وتأهيل المباني والقاعات الدراسية في المجمع الأكاديمي بالمحافظة أو في محافظات بلقرن والنماص وتثليث، وذلك في ظل الدعم اللامحدود والاهتمام الذي تحظى به الجامعة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين والذي يأتي امتداداً لدعم المؤسسات الأكاديمية للقيام بدورها على أكمل وجه.ورفع معاليه باسمه واسم جميع منسوبي جامعة بيشة التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة وللأسرة المالكة ولكافة الشعب السعودي بهذه المناسبة. سائلاً الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار ويوفق قيادة هذه البلاد المباركة لكل ما فيه خير البلاد والعباد.// انتهى //15:11ت م0181