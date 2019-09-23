الدمام 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واستواصل محافظة الجبيل فعالياتها باليوم الوطني الـ 89 تحت شعار "همة حتى القمة"، بحزمة من الفعاليات والباقات المتنوعة، أبرزها مرسم جسفت، بمشاركة نخبة من الفنانات التشكيليات بالمحافظة.ويهدف مرسم" جسفت الجبيل" إلى تطوير المواهب الفنية عبر العديد من الورش التدريبية، في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، مستهدفةً جميع الفئات العمرية، إضافة إلى ركن الرسم الحيّ أمام الجمهور والتي تعبر عن حب الوطن.كما قدم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، عروض للسيارات اللاسلكية، ومشاركة الجمهور في تجارب سيارات الريموت بالإضافة إلى بطولة نسائية وجوائز للفائزات ومشاركة للعائلات في تجربة السموليتر للطائرة والتحكم بالريموت.كما تقام اليوم، مسيرة وطنية في شوارع مدينة الجبيل الصناعية بالسيارات الكلاسيكية والدبابات، والخيالة، والدراجات الهوائية وطلاب الكشافة.// انتهى //15:17ت م0183