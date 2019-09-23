المدينة المنورة 24 محرم ١٤٤١ الموافق 23 سبتمبر ٢٠١٩م واسنوّه عدد من المسؤولين بمنطقة المدينة المنورة بما تحقق من إنجازات وطنية متصاعدة خلال هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.وأعربوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة عن فخره واعتزازهم بما تشهده البلاد من تنمية متسارعة في شتى المجالات، سائلين المولى جل وعلا أن يحفظ بلادنا ويديم عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.ورفع مدير السجون بمنطقة المدينة المنورة العقيد محمد علي الحارثي التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مبيناً أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة نستذكر فيها توحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له - بإذن الله - الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - الذي أعلن توحيد هذه البلاد تحت راية التوحيد.وقال الحارثي : إننا ونحن نعيش هذه المناسبة الوطنية السعيدة والمهمة لنحمد الله عز وجل أن من علينا في هذا البلد بنعمة الأمن والأمان في ظل الترابط بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم، فهذه المناسبة الوطنية اجتمع فيها الوطن على قلب رجل واحد، وتوحّدت فيه الجزيرة تحت راية واحدة راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، مؤكداً أن اليوم الوطني السعودي يمثّل لنا جميعاً كسعوديين مناسبة سعيدة محفورة في وجدان جميع المواطنين، تحققت فيه وحدة هذه البلاد المباركة التي يشهد لها التاريخ بالتطور والازدهار.وعبّر عن فخره بما تشهده بلادنا من نهضة متسارعة نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠ التي تعدّ نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح الشامل وتعزيز استقرار ورفاهية الوطن والمواطن مع الرؤية الجديدة للوطن.بدوره رفع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ الدكتور سلطان المطوع التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, واصفاً اليوم الوطني بالمناسبة الخالدة التي نستذكر فيها توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - والمراحل التاريخية العظيمة التي جسّدت وحدة وتلاحم القيادة مع الشعب، واستمرار ملوك المملكة - يرحمهم الله - في دعمهم لبناء الوطن على جميع الأصعدة، حتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله.// يتبع //15:21ت م0185

وأضاف: يحق لوطننا أن يفخر بهمة ونجاح قادته، وتفاني رجالاته في الدفاع عن حدود وطننا الغالي ومصالحه حتى أناروا طريق التقدم والازدهار بالعلم والعمل، مذللين كل الصعاب والتحديات لبناء وطن شامخ وآمن ومستقر، بهمة لاتنتهي إلا بأعلى القمم، فتأسس بنيانها على أساس راسخ من صحيح العلم والعقيدة السليمة، مستمدة من كتاب الله تعالى، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - دستوراً ومنهاجاً قويماً, فحمى الله رُباكي يا بلادي، وكفاك شر الأعادي.من جانبه، عدّ محافظ محافظة الحناكية راشد بن عبدالله القحطاني حبّ الوطن شعور فطريّ ينشأ عليه الإنسان، وكلما كبُر ازداد الشعور بأهمية الوطن والمحافظة على مقدراته ومكتسباته، والذود عن كل ما يمسّ أمنه ويهدد استقرار.وأكد القحطاني في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة أن هذه المناسبة الوطنية المجيدة تعني الكثير لأبناء هذا الكيان الشامخ المملكة العربية السعودية الذي نعتز ونفتخر بالانتماء إليه، وفي كل وقت وحين وفي كل مناسبة نجدّد فيها كسعوديين محبتنا لوطننا الغالي وولائنا لقيادتنا الرشيدة التي لم تألو جهداً في سبيل الارتقاء بهذا الوطن الغالي، حتى أصبحت بلادنا في مصاف الدول الأكثر تقدماً ورقياً، فما ننعم به من أمن وأمان واستقرار اجتماعي وسياسي واقتصادي لم يتأتى إلا بفضل من الله ثم بجهود رجال مخلصين زرعوا فينا القيم السامية والانتماء لهذا الوطن المعطاء ومحبته.وبيّن أننا نحتفل باليوم الوطني التاسع والثمانون للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة" الذي يشكّل هوية محفزة لكل مواطن سعودي طموحّ مطّلع على ما تحقق من إنجازات رائعة في مختلف الجوانب الحياتية ونتطلع لما سيتحقق بإذن الله من تطور وتنمية في شتى المجالات في ظل رؤية المملكة 2030 ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قادتها المخلصين وشعبها الآبيّ وان تبقى شامخة عزيزة في ظل قيادتها الحكيمة.// انتهى //15:21ت م0186