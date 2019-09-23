نابلس 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي الكريم المعطاء وإلى كل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 .وقال في تصريح لوكالة الانباء السعودية "أن المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أخذت دوراً بارزاً في السياسة الإقليمية والدولية، مضيفاً " إننا إذ نحتفي باليوم الوطني فإننا نستذكر عظمة المملكة العربية السعودية ومنجزاتها التنموية الضخمة والعظيمة في جميع المجالات.وقدَّم الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والحكومة السعودية والشعب السعودي على دعمهم المتواصل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في المجالات كافة.وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية سنداً وذخراً للأمة العربية والإسلامية.// انتهى //15:22ت م0188