أبها 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع عدد من المسؤولين بمنطقة عسير التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 ، مشيدين بما تحقق للمملكة من إنجازات على جميع المستويات المحلية والدولية .وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي "في هذه المناسبة العظيمة تعددت مظاهر البهجة وعم الفرح ربوع بلادنا الغالية، وهذا أصدق تعبير عن تفرد تلك العلاقة التي يلتحم فيها ابناء وبنات الوطن بالقيادة الحكيمة لهذه البلاد" ، مضيفا" نبارك لبلادنا هذا التقدم والازدهار والتنمية الشاملة من خلال خطوات حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ـ التي تنتهجها من أجل خير ورفعة المملكة، ورفاهية المواطن السعودي، حيث وتأتي رؤية ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني منهجا تنموياً جديداً يفتح آفاقاَ واسعةً للارتقاء بجودة الخدمات في جميع المجالات، ومنها الخدمات البلدية.ونوه الحميدي بما تقدمه القيادة الرشيدة من عناية واهتمام خاص لقطاع البلديات في المملكة، وما تعكسه من حرص على تسخير الإمكانات لتتمكن الأمانات والبلديات من أداء دورها وقيامها بمهامها على الوجه المطلوب، مما أسهم في تطوير هذا القطاع الخدمي الكبير، لتحقيق التنمية المستدامة، و الاستمرار في التنمية المتوازنة في كل مناطق المملكة. وقال" منطقة عسير احتضنت الكثير من المشروعات الكبرى التي تعود بالنفع والخير على المواطنين والمقيمين، حيث حظيت المنطقة ــ ولله الحمد ـ بمشروع كبيرة بمتابعة حثيثة من قبل سمو أمير المنطقة الذي يعمل ليلاً ونهاراً على متابعة هذه المشروعات التنموية، في كافة المجالات بما فيها مشروعات الأمانة، وبلدياتها في المنطقة.من جهته أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير حسين بن حمد المري أن هذه المناسبة العزيزة تضاف إلى التاريخ المجيد للوطن، فهي صفحة مضيئة تضاف إلى سجل حافل بالإنجاز والخير والسلام، ومناسبة جديدة لتوحيد هذا الكيان العظيم على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه، وتعيد إلى الأذهان عظمة الإنجاز، الذي تم بفضل الله وقوته على يد المؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويجسد نعمة لم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد في الأرض التي انبثق منها نور الإسلام وحملت رسالته الخالدة إلى البشرية.وأضاف : يشكل يومنا الوطني 89 مناسبة مهمة نتذكر فيها نعم الله علينا، ونحن نرى وطننا الكريم يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والنمو في مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة، ليس فقط لما حققته من مستويات قياسية من التقدم، ولكن أيضاً لما استندت إليه من قيم إنسانية وحضارية غرست روح الانتماء للوطن في نفوس المواطنين جميعاً .// يتبع //16:45ت م0231

بدوره عبر مدير عام خدمات المياه بمنطقة عسير المهندس محمد سفر الشهراني عن سعادته بهذه المناسبة الغالية على الجميع ، وقال " في ظل عهد الإنجازات والتنمية والعطاء والحزم ، وبهذه المناسبة الغالية على كل مواطن سعودي أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - ، ونؤكد فرحنا وفخرنا بهذا العهد الزاهر الزاخر الذي نعيشه ويحمل على الدوام تباشير الخير والبذل ويعزز من روح التواصل و التلاحم الوطني والشعبي خلف قائد تتصدر اهتماماته عناوين ازدهار وتنمية هذه البلاد الطاهرة المباركة والتي تمضي قدماً في تحقيق تطلعات أفراد شعبها وامنياتهم وهم شهود مرحلة وداعمون حقيقيون لما تشهده البلاد من قفزات متنوعة وتحقيق منجزات مهمة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتعلمية والمائية والزراعية والثقافية والاجتماعية .وأضاف الشهراني : إن الوطن الذي يعزز ويتحدث دوماً عن تنمية المواطن وما يحتاج اليه ويعمل بثبات على تحقيق الأمن والاستقرار لهو وطن عظيم ويبعث كل المنتمين له للفخر والاعتزاز ، وهو الوطن الذي بات من أكثر الدول تأثيراً في القرارات الدولية وبمثابة الثقل العربي والعمق الاسلامي وحامل لواء نصرة الاسلام والمسلمين ، ولعل من أهم ثمار هذا اليوم أنه يعد بمثابة الفرصة الثمينة لكي تغرس في نفوس النشء معاني الوفاء لأولئك الأبطال الذين صنعوا هذا المجد لهذا الوطن العظيم فيشعرون بالفخر والعزة وتحيا في نفوسهم تلك المبادئ والمعاني التي قامت عليها هذه البلاد منذ أن أرسى قواعدها الملك عبد العزيز -رحمه الله- ونعمّق على أعتاب يومنا الوطني المجيد في روح كل ابناء هذا البلد معاني الحس الوطني والانتماء حتى يستمر الغرس المبارك وتظل السعودية " فوق هام السحب " .// انتهى //16:45ت م0232