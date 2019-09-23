القاهرة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واستستضيف مصر غدًا، في إطار مكافحة أسباب وتبعات الهجرة غير الشرعية، الاجتماع الموضوعي لعملية الخرطوم، والذي يستمر لمدة يومين، تحت عنوان "الإطار القانوني وتطوير السياسات: تحقيق الاستفادة المثلى من هجرة العمالة المنظمة"، وذلك بالتنسيق مع البرتغال، التي تتولى الرئاسة المشتركة لعملية الخرطوم، وهي العملية التي أُطلقت عام 2014 بين الاتحاد الأوروبي ودول "القرن الأفريقي".ويأتي الاجتماع، ضمن الاجتماعات الموضوعية المتتالية التي تعقدها "عملية الخرطوم"، والتي كان آخرها "الاجتماع الموضوعي" بعنوان "حماية السيدات والفتيات خلال عملية التنقل من أفريقيا إلى أوروبا"، الذي استضافته العاصمة السويدية (ستوكهولم) في أغسطس العام الماضي " 2018".ويهدف الاجتماع الذي يشارك فيه أكثر من عشرين دولة عربية وأفريقية وأوروبية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، إلى وضع آليات لدعم الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الهجرة الشرعية، كما سيوفر إطاراً للتشاور حول أفضل الممارسات وتبادل وجهات النظر حول الإجراءات العملية التي يُمكن تطبيقها على الصعيد الوطني.// انتهى //16:46ت م0234