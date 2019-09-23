سكاكا 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني 89 لتأسيس وطن العز والشموخ المملكة العربية السعودية.وقال آل سلطان: "تتجسد في هذه المناسبة معاني الوفاء لقادة اخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلادهم، ونسجل من خلال هذه المناسبة فخرنا واعتزازنا بمسيرة الخير والنماء التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله – وسار على هذا الطريق أبنائه البررة ، حتى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله - ، وتبوأت مملكتنا مكانة دولية مرموقة.وسجل وكيل إمارة منطقة الجوف اعتزازه بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاه وغد مشرق في وطن قدم ولا يزال يقدم الكثير لشعبه وأمته الإسلامية والعربية.وأشار آل سلطان إلى أن منطقة الجوف حظيت كغيرها من مناطق المملكة بالدعم والرعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - ولا تزال، مؤكدا أن المنطقة شهدت وتشهد - بمشيئة الله - المزيد من التقدم والنهوض خلال المستقبل القريب - إن شاء الله -، حيث أنها تحظى بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة, والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه .ودعا وكيل إمارة الجوف الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة أعواما عديدة على بلادنا، وهي تنعم بالأمن والاستقرار والرخاء في ظل قيادتنا الحكيمة، وان يوفقنا جميعا لتحقيق تطلعات ولاة أمرنا وأبناء وطننا العزيز.// انتهى //16:46ت م0235