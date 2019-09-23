الوجه 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأقيم في محافظة ضبا على الواجهة البحرية أمس، احتفال بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بحضور محافظ ضبا محمود بن حسين الحربي, ورئيس بلدية المحافظة الدكتور عبدالله بن الرحيم الغبان, ومدير المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم محمد بن عطاالله التويجري, وعدد من القيادات الأمنية والحكومية والمسؤولين وجمع من الأهالي.وفي بداية الحفل ألقى عمر مسعود أبو شريان كلمة أهالي المحافظة، رفع من خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني.بعد ذلك قدمت عدد من القصائد التي جسدت حب الوطن ، في حين شهد الحفل عرضاً مصوراً لمشاريع عملاقة نفذت في المملكة ضمن رؤية 2030 ، كما قدمت فرق استعراضية للأطفال تغنت بحب الوطن , وإطلاق الألعاب الناريةوتضمنت فعاليات الاحتفالات باليوم الوطني ،استعراضا للقوارب ومسيرة للهجن ومعرضا للفنون تضمن العديد من الصور واللوحات والرسومات التشكيلية صاغها شباب وفتيات المحافظة .// انتهى //16:46ت م0236