جدة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله- ، بمناسبة اليوم الوطني الـتاسع والثمانون للمملكة .وقال الدكتور الطريقي في كلمة له بهذه المناسبة: "تأتي مناسبة اليوم الوطني لنقف جميعاً شاهدين على حجم مسيرة الإنجاز والتطور والازدهار غير المسبوق الذي شهده وطننا الغالي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، وما تحقق للمملكة بحزمه وحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دورها على المستوى الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً وأمنياً وبيئيًا لتصبح أكثر تأثيراً وحضوراً في جميع المحافل الدولية".وأضاف: "نحتفي اليوم في المملكة العربية السعودية بمرور تسعة وثمانين عاماً من المجد والعزة والأمان ، فمنذ توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، الذي استطاع - بتوفيق من الله - أن يؤسس هذا الكيان تحت راية التوحيد ، ولتتوالى مسيرة الخير والعطاء من بعده على أيدي أبنائه البررة متبعين نهجه في العطاء والبناء" .وأكد الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المكلف أن المملكة حققت حضورًا متواصلًا وعملًا مميزًا في مجالي الأرصاد والبيئة وصون مواردها منذ إنشاءها، حيث شهدت "الارصاد والبيئة" نقلة نوعية متميزة، وحضوراً متواصلاً من خلال تنفيذ الخطط المستقبلية الجادة التي تتماشى مع رؤية 2030 الطموحة ، وذلك في ظل التطور والاهتمام الداخلي والدولي بالعناصر البيئية وتأثيراتها على الخطط التنموية الطموحة والتفاعلات بين التنمية وصون البيئة وبين التلوث والتدهور من جراء النمو والتوسع الاقتصادي السريع" ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ للمملكة قادتها ، وأمنها واستقرارها .// انتهى //16:49ت م0241