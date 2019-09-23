القاهرة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واساختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، مما أدى إلى تراجع رأس المال السوقي بقيمة 8.2 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 694.110 مليار جنيه.وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 13753.19 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 499.93 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 1334.65 نقطة.// انتهى //17:53ت م0274