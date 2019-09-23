الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) صالح بن عبد الله اليوسف ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وللأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال اليوسف في تصريح بهذه المناسبة :" إن اليوم الوطني في المملكة يصادف إنجازاً تاريخياً توحدت فيه قبائل ومدن ومناطق المملكة بفضل الله ثم بفضل المغفور له جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله) الذي سخره الله لهذا البلد فجمع شملها ووحد كلمتها تحت راية " لا إله إلا الله محمد رسول الله "، وساهم في بناء كياناً عظيماً، أصبح بلداً يشار له بالبنان، واتخذ كتاب الله وسنة رسوله دستوراً ومنهجاً لهذه البلاد، وأصبح كل من ينتمي لهذا التراب الطاهر يفتخر بأنه سعودي. متنعماً بكل المكتسبات التي وهبها الله له في هذه البلاد الطاهرة، من استقرار وأمان ولله الحمد والمنة".وأضاف أن اليوم الوطني يعد مناسبة مهمة لنشر الوعي حول ضرورة الحفاظ على الوحدة والمكتسبات الوطنية، والتواد، والسلام، والتآخي بين مختلف فئات المجتمع وأطيافه ، ومناسبة عزيزة تمر بنا في كل عام لتذكرنا بميلاد شعب عظيم يفخر ويعتز ــ بمختلف قبائله وعوائله وطوائفه ــ بانتمائه لبلاده الطاهرة وبولاة أمره، مشيراً إلى أن هذا اليوم العزيز هو مناسبة نستذكر فيه النعم التي أنعم الله بها علينا في هذه البلاد.// انتهى //17:54ت م0275