الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار المهندس ناصر بن محمد المطوع ، باسمه ونيابة عن منسوبي الجمعية ، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال المطوع في تصريح بهذه المناسبة: "اليوم الوطني.. مناسبة مجيدة، يجسدها تاريخ عظيم يدعو للفخر والاعتزاز بماضٍ عريق لتأسيس دولة ذات حضارة أسسها الإمام الباني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- على أسس رصينة وثوابت إسلامية راسخة لا يزعزها ولا ينال منها مغرض حاسد حاقد.وأضاف اليوم الوطني مناسبة خالدة لما ننعم به في هذا الوطن الغالي من نعمة الأمن والأمان والاستقرار منذ توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، ثم استمرت هذه النعم في عهد الملوك من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، مشيدا بما يتم تقديمه للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقة الحركية بشكل خاص.وسأل رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية في الختام ، الله جل شأنه، أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله-.// انتهى //17:54ت م0276