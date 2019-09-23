الباحة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والشعب السعودي مناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال:" إن مناسبة اليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي يشهدها هذا الوطن ويعيشها في مختلف المجالات حتى أصبحت المملكة العربية السعودية وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة, مبيناً أن من فضل الله ونعمته على هذا الوطن المبارك أن هيأ له قادة أوفياء جعلوا رضا الله غايتهم , و مصلحة الوطن و المواطنين فوق كل اعتبار , حيث تعد وحدتنا الوطنية التي بدأ مسيرتها الملك المؤسس -رحمه الله- وواصل المسيرة من بعده أبنائه البررة وتحقق بسببها لهذا الوطن الأمن و الاستقرار, و التقدم و النماء , وذلك بفضل الله – عز و جل - ثم بما بذله قادتنا المخلصين الأوفياء من جهد لخدمة الإسلام والمسلمين.وأكد وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف, أن بلادنا الغالية تواصل مسيرة التطوير والتنمية في مختلف المجالات، وإصرار على الإنجاز والمضي قدماً في كل ما من شأنه بناء الإنسان والمكان من خلال رؤية الحاضر والمستقبل 2030 التي تعكس طموحات بلادنا ومقدراته, سائلا الله أن يحفظ على هذه البلاد قادتها وشعبها وجنودها المرابط ن على حدودها وان يديم عليها أمنها واستقرارها.// انتهى //17:54ت م0277