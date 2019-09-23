نيويورك 24 محرم 1441هـ 23 سبتمبر 2019م واسبدأت الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على انخفاض ، وذلك لتراجع ثقة المستثمرين في إمكانية تقدم محادثات التجارة الصينية الأمريكية وترقبهم لعدد من التقارير لاستقاء المؤشرات عن سلامة الاقتصاد الأمريكي.وأنخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 83.62 نقطة بما يعادل 0.31 % إلى 26851.45 نقطة، وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 8.57 نقطة أو 0.29 % إلى 2983.50 نقطة، ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع 11.18 نقطة أو 0.14 % ليصل إلى 8106.49 نقطة.// انتهى //17:55ت م0278