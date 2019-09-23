الشمال السوري 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس سلالاً غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات في الشمال السوري.حيث تم توزيع 664 سلة غذائية، تزن 49 طنًا و136 كيلو غراما، في مخيمي اللبن والحمشو في منطقة معرة مصرين وريفها والمخيمات العشوائية في مناطق حزانو وحربنوش في الشمال السوري، استفاد منها 4,055 فردًا.ويأتي توزيع هذه السلال الغذائية في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.//انتهى//17:56ت م0279