واشنطن 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرصد المركز الوطني للاعاصير اليوم، تقدم عاصفة استوائية جديدة نحو أمريكا قد تضرب "بورتو ريكو" ومناطق في "الكاريبي" خلال أيام، وتسبب أمطاراً غزيرة، وسط تحذير من فيضانات وسط الولايات المتحدة.وقال المركز أن العاصفة تتجه اليوم شرقاً وربما تؤثر على الشمال الشرقي بحلول مساء اليوم، وتسبب الأمر في أمطار غزيرة حتى الآن وصل مقياسها إلى 228 ملليمتر في أجزاء من السهول الشمالية الشرقية، كما تجتاح جبهة باردة جميع الولايات الوسطى في البلاد.وأشار المركز إلى أن الرادارات رصدت عدداً من العواصف تمتد من الحدود المكسيكية إلى أجزاء من الغرب الأوسط العلوي، مضيفاً أن من المنتظر أن تشهد الليلة، وساعات الثلاثاء الأولى، قدوم جبهة باردة سوف تستفيد من الحرارة والرطوبة لجلب عدد من العواصف إلى شمال شرق الولايات المتحدة.وأوضح مركز الإعاصير في آخر تحديث له أنها تتشكل في هذه الأثناء العاصفة الاستوائية "كارين" في المحيط الأطلسي ويمكن أن تؤثر على بورتوريكو غد الثلاثاء.// انتهى //17:58ت م0280