عرعر 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واستحتفي مدارس منطقة الحدود الشمالية بمختلف مراحلها الدراسية "بنين ـ بنات" غدا بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة, بتنظيم العديد من الفعاليات المتنوعة التي يشارك بها المجتمع التعليمي، وذلك استشعارا لدوره المهم في ترسيخ وتنمية المواطنة الصادقة في نفوس جميع منسوبيه.وأوضح متحدث تعليم منطقة الحدود الشمالية خالد المضياني , أن هذه الاحتفالات تعزز قيم الانتماء والولاء للدين ثم الملك والوطن لدى مجتمع التعليم العام، وكذلك تجسيد مشاعر الحب والولاء لولاة الأمر - حفظهم الله -، وإبراز دور المؤسس الملكعبدالعزيز - طيب الله ثراه - وأبنائه من بعده في لم الشمل وتوحيد الوطن .وأكدت ادارة التعليم بالمنطقة على المدارس وأندية الحي على إعداد خطط الاحتفال وتفعيل الأنشطة والفعاليات وتوجيه جميع مجالات وبرامج النشاط المختلفة لتعزيز قيم الانتماء والمواطنة, وضرورة ربط الأبناء بماضيهم العريق وتعريفهم بالقيم النبيلة التي تتصدرها عطاءات الوطن ودعمه لأبنائه .‏// انتهى //17:59ت م0281