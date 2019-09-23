الشمال السوري 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس سلالاً غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات في الشمال السوري.حيث تم توزيع 307 سلال غذائية، تزن 22 طنًا و718 كيلو غراما، في مخيمات حميشو وأهل الخير الصواغية والهيب والجبانة في منطقة سراقب بالشمال السوري، استفاد منها 1,872 فردا .ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.//انتهى//18:03ت م0282