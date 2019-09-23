حجه 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توفير خزانات المياه بالإضافة إلى توفير المياه للنازحين في مخيم شليلة بمديرية حرض بمحافظة حجه اليمنية عبر الشريك المنفذ ائتلاف الخير .وأوضح المدير التنفيذي لائتلاف الخير المهندس فهمي بن منصور أنه يتم توفير المياه الصالحة للشرب بشكل دوري لمخيمات النازحين في شليلة بمديرية حرض بمحافظة حجه استكمالا لمشروع الامداد المائي والاصحاح البيئي في المحافظة والذي هو في طور الانتهاء خلال الايام القادمة، موضحًا أن المشروع ساهم في توفير مياه الشرب والاستخدام لمديريات حرض وميدي وحيران والمناطق المجاورة لهم، من خلال التمديدات من البئر المخصصة للمشروع إلى القرى المستفيدة لمسافة تصل لأكثر من 3 كيلو مترات.كما تضمن المشروع توفير جهاز "المحول" للطاقة الشمسية المشغلة للبئر، وإنشاء خزانات للمياه في المناطق المستفيدة, فيما يوفر المشروع 25,000 لتر يوميًا، لـ 500 أسرة، بما يعادل 2,700 شخص في مناطق الجعدة والتنابكة وبني فائد.وأضاف أن التدخلات المستمرة في مثل هذه المشاريع سيحد من معاناة السكان في المناطق المستهدفة، من خلال توفير المياه الصالحة للشرب، وتقليل التلوث البيئي والذي يسبب كثيرا من الأمراض.وثمن ابن منصور جهود مركز الملك سلمان للإغاثة وتدخلاته في محافظة حجة، التي تشهد احتياجًا واسعًا في مجالات الأمن الغذائي والإيواء والمياه والإصحاح البيئي.//انتهى//18:04ت م0283