الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي باسمه ونيابة عن منسوبي الشركة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وللشعب الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال في تصريح : إنها مناسبة عزيزة تحل علينا كل عام في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، تحمل معانٍ من العز والافتخار في توحيد وطن نستحضر فيه عبق التاريخ، وقيّم من التضحيات بذلها الأمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن – رحمه الله -، لتمضي مسيرة ملوك من بعده سطروا صفحات من تاريخ تنموي شامل وحافل بالإنجازات والتقدم والازدهار ، حتى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، الذي يقدم نموذجًا تنمويًا فريدًا للوطن ورعاية مصالح أبنائه.وبين المهندس الموكلي أنهم في قطاع المياه يمضون في توجهاتهم وفق تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق المبادرات التي تتسم بسرعة الاستجابة لمتطلبات التنمية الوطنية، وتقديم خدمات مائية وبيئية عالية الجودة والتوسع فيها، وإيجاد مسارات عمل استثنائية تعظم مكتسبات القطاع يدعمها ضبط الإنفاق ورفع كفاءة الأداء واستدامته، وتحقيق أرقام إيجابية غير مسبوقة ، مشيرًا إلى أنهم مضو قدمًا في هيكلة أعمالهم وتطوير سياساتهم وفق مبادرات التحوَّل الوطني وأهداف الاستراتيجية الوطنية والخطة الشاملة للمياه في المملكة التي مكنتهم من تحقيق مؤشرات الأداء السنوي؛ فبي نهاية شهر أغسطس من العام الحالي 2019 انتهو من تنفيذ 130 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في جميع مدن المملكة، بتكلفة تجاوزت (4,86) مليارات ريال وخدمة أكثر من (1,275) مليون مستفيداً جديداً، كما رفعوا معدل الضخ اليومي للعملاء الكرام ليصل إلى 18.6 ساعة في اليوم مقارنة بـ(15,6) ساعة بنهاية العام الماضي، وقد حظي هذا التقدم الخدمي ببنى تحتية رقمية وقنوات إلكترونية استجابت لمتطلبات الخدمات الفورية لهم واستيعاب المزيد منها مستقبلاً، حيث تم تركيب أكثر من 1.6 مليون عداد إلكتروني ذكي في جميع أنحاء المملكة مقارنة مع (1,24) مليون عداد نهاية العام الماضي.// انتهى //18:06ت م0285