الدمام 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسترعى صاحبة السمو الاميرة عبير بنت فيصل بن تركي غدا, احتفاء جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ممثلة بعمادة شؤون الطلاب باليوم الوطني الـ89 , وذلك في قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.ورحب معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش, بسمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي في حفل الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 ، وذلك ضمن سلسلة احتفالات وبرامج اعدتها الجامعة لهذا اليوم الذي يجب أن نستذكر فيه تأسيس البلاد على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وما امتدت إليه سنوات الخير والعطاء والإنجاز ومن تعاقب على هذه البلاد المعطاء من أبناء المؤسس البرره ملوك هذه البلاد حتى يومنا الحاضر بقيادة حكيمة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن طارد الدوسري, أن مناسبة اليوم الوطني يعي فيها الأجيال قصة أمانة قيادة ووفاء شعب ونستلهم منها القصص البطولية التي سطرها الملك المؤسس وأبنائه البررة من بعده بأن المواطنة الحقه أن يدرك المواطن أن تطور وطنه ومجتمعه يبدأ بإصلاح نفسه, وبذلك أعدت الجامعة برامجا وأنشطة متنوعة للاحتفاء بهذا اليوم سواء للطالبات أو الطلاب.مما يذكر أن معالي مدير الجامعة يرعى الأربعاء المقبل حفلا للطلاب احتفاء باليوم الوطني في قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية بحضور وكلاء الجامعة والعمداء ومنسوبي الجامعة ليشمل عددا من الفعاليات المصاحبة مثل حملة للتبرع بالدم لصالح جنودنا البواسل في الحد الجنوبي وسباقاً لاختراق الضاحية للطلاب والمنسوبين وكذلك عمل برنامجاً ترفيهياً لذوي الاعاقة و فعالية للكشف المبكر عن الامراض المزمنة لنزلاء دور الاصلاح في المنطقة الشرقية وكذلك زيارة طلابية للمرضى المنومين في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعةوكانت الجامعة قد أعلنت في وقت سابق عن المسابقة الوطنية التي تمثلت في 4 مسارات وهي مسابقة أفضل تغريدة وتصميم الكتروني وقصيدة فصحى ولوحة فنية.// انتهى //18:06ت م0286