مأرب 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم الحقيبة المدرسية والزي المدرسي ل 210 طلاب وطالبات من الأيتام في محافظات مأرب والساحل الغربي والجوف من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، ضمن برنامج لست وحدك لحماية أسر الأيتام في اليمن.ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.//انتهى//18:07ت م0287