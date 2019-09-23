ينبع 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأكد محافظ بدر خالد بن عبد الله الضويان, أن مناسبة اليوم الوطني وقفة عظيمة تستلهم منها الأجيال المسيرة البطولية التي سطَّرها مؤسِّس هذه البلاد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، الذي استطاع -بفضلٍ من الله- أن يُغيّر مجرى التاريخ، وقاد بلاده وشعبه إلى أفق الدول الحديثة متمسِّكًا بعقيدته، ثابتًا على دينه، وموحِّدًا للمشاعر والأفكار قبل أن يوحِّد الأرض.وقال: "لكلِّ أمةٍ أيامٌ خالدة، ويومنا الوطني هو يوم منقوش في ذاكرة التاريخ، ومتجذِّر في أعماق كل مواطن.. يوم يُجسّد مسيرة جهادية طويلة، وملحمة خاضها الملك المؤسِّس -طيب الله ثراه- ومعه الآباء والأجداد في سبيل ترسيخ وتوطيد أركان هذا الكيان الطاهر تحت راية التوحيد، ومثلما كان اليوم الوطني تتويجًا لمسيرة الجهاد من أجل الوحدة والتوحيد، فقد كان انطلاقة لمسيرة جهاد آخر.. جهاد النموّ، والتطوّر، والبناء للدولة الحديثة.من جهته قال وكيل محافظ بدر محمد بن عطيه الجهني: "تمر بلادنا العزيزة بمناسبة غالية على قلوبنا الا يوم عز وفخر لكل السعوديون حيث سطر الملك المؤسس -طيب الله ثراه- أروع البطولات في توحيد ولم شمل البلاد من جميع الأطراف, سائلا المولى عز وجل أن يحفظ قادة البلاد ويحفظ أمن المملكة ويجعلها عالية شامخة.// انتهى //18:08ت م0288