جدة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأكد معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي, أن كل إنسان منتمٍ لهذا البلد المعطاء هو أكثر فخرًا وعزة بماضيه العريق، وحاضره الواثّب، ومستقبله الواعد.وقال معاليه في كلمة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية:" ها نحن نحتفل باليوم التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، وسط اخضرار ممتد، نرسم عليه أملًا متجذرًا و طموحًا عاليًا، لأن الوطن علمّنا كيف نحبو، وها هو يعلمّنا كيف نعلو أيضًا".وأشار إلى أن اليوم الوطني هو مناسبة تذكرنا الاجتماع على قلب رجل واحد، وتحت راية واحدة، هي راية التوحيد، كيف لا وهي ذكرى نشأة مملكة وتوحيد وطن، وإعلاء دين، وخدمة حرمين.وأضاف :" أن ذكرى شجاعة القائد وحكمة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله -, تأتي ونحن خلف مسيرة قائد الكيان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، إذ بهما يتجدد الأمل، وتتشكل الرؤية، وتتحقق الآمال، بعد توفيق الله, لذا فأمانة محافظة جدة في هذا اليوم وفي كل يوم تسعى جاهدة للرقي بإنجازاتها وخداماتها للسير نحو رؤية واعدة، وتطلعات سامية، وما أنجزناه الفترة الماضية من مشاريع وخدمات يسير وفق هذه الرؤى والتطلعات.وأكد أمين محافظة جدة أن أبرز ما شهدته وتشهده محافظة جدة من مشروعات تنموية على صعيد تطوير البنى التحتية, كان بأفكار وسواعد شابة من الجنسين، وما حققته المرأة السعودية تحديدًا كان مساهمة فعلية في إنجاح الكثير من المشروعات التي تقوم بها أمانة محافظة جدة.واختتم معاليه كلمته سائلاً المولى أن يحفظ لنا وطننا، وشعبنا، وقيادتنا، وأن يعيد لنا هذه المناسبة أعوامًا تلو أعوامًا، وأجيالًا تلو أجيال، ونحن نرفل في أمن وصحة وسلام.// انتهى //19:06ت م0318