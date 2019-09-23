بريدة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واستشارك الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم والكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد السجون التابعة لها الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين في عدد يزيد عن الخمسين فعالية داخل وخارج الإدارة والمنشآت التدريبية.وأكد مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد بن صالح المذن ، استعشار جميع منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة بأهمية هذه المناسبة ومشاركتهم الاحتفالات بها داخل وخارج المنشآت التدريبية وإيفائهم لما تستحق من ابراز لمشاعر البهجة والسرور حيث يشارك كل من الكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الرس بجناح كامل يمثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ضمن برنامج احتفالات المحافظة في مركز الأمير سلطان الحضاري لمدة أربعة أيام بدأ من يوم الخميس 20/1/1441 وكذلك الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة المذنب باحتفالات المحافظة المقامة في منتزة خرطم بالمذنب لمدة يومين اعتباراً من يوم الأحد 23/1/1441 بالإضافة لتزيين جميع الكليات والمعاهد بالأعلام والإنارات الخضراء واللوحات وتجهيز أعلام وبروشات خاصة بهذه المناسبة وانتاج أفلام تعريفية خاصة تبث باستمرار داخل المنشآت وضمن المشاركات الخارجية بالإضافة لعقد البرامج التدريبية والندوات والمحاضرات والبرامج التوعوية بمخاطر الاستهداف المعادي للوطن تحت شعار ( كن حذرا ) وتنظيم المسابقات للمتدربين والمتدربات لأفضل تصميم وطني وأفضل قصيدة ومقال وطني وأفضل تغريدة بالإضافة إلى المسرحيات التي ستقام بدء من يوم الثلاثاء التي تعرض إنجازات المملكة .وأشار المذن إلى أن المنشآت التدريبية في المنطقة استعدت كذلك لإطلاق عدد من اسهامات ومبادرات منسوبيها خلال برامج الاحتفالات داخلها التي ستستمر بدء من يوم الثلاثاء لمدة ثلاثة ايام بما يسهم في استحضار مسيرة القائد الموحد الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه وجهود أبنائه من بعده في بناء هذا البلد المعطاء.​// انتهى //19:14ت م0320