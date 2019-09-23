الشارقة 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واساستقبلت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارتي الإعلام والعلاقات العامة والمنافذ والمطارات، السعوديين القادمين إلى مطار الشارقة الدولي بوشاح لعلم البلدين الشقيقين تحت شعار "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي" ابتهاجاً بمناسبة يوم المملكة الوطني التاسع والثمانين.وكان في استقبالهم، رئيس قسم العلاقات العامة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة المقدم محمد الظهوري ورئيس قسم شرطة المطار المقدم مطر سلطان الكتبي إلى جانب عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد والشرطة النسائية من منتسبي القيادة.وقدمت الفرقة الموسيقية بشرطة الشارقة السلام الوطني للمملكة العربية السعودية وعدداً من المعزوفات الوطنية التي لاقت استحسان القادمين حيث عبروا عن سعادتهم بهذه الحفاوة الطيبة لشرطة الشارقة التي عكست العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المشتركة بين البلدين والتي تركت أثراً بالغاً في نفوسهم سائلين الله تعالى أن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة.وفي ذات السياق احتفت إدارة شرطة المنطقة الشرقية باليوم الوطني السعودي بإقامة فعاليات متنوعة وأنشطة مختلفة تعبر عن الترابط الأخوي بين البلدين الشقيقين.// انتهى //19:20ت م0322