الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.وقال الدواد: "نعتز نحن أبناء المملكة بمرور مناسبة غالية على قلوب الجميع تتمثل في اليوم الوطني الـ89 لذكرى توحيد المملكة في ظل حكومة ستبقى بعزة الله وقدرته راسخة شامخة، منذأن توحدت بقاعها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود –طيب الله ثراه- ورجاله من أبناء الوطن المخلصين، ومرورًا بأبنائه الكرام البرره وحتى عهدنا الحالي عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.وأضاف: "في هذا اليوم من كل عام نعيش صورة حيّة من صور الترابط الكبير الذي يتجسد في يوم مجيد يوم توحيد بلادنا في الـ23 من شهر سبتمبر، مناسبة غالية تتوحد فيها مشاعر القيادة مع شعب عزيز يعيش في استقرار وأمان.. في ازدهار وتطوّر على كافة الأصعدة، بفضل من الله عز وجل ثم بجهود مباركة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظه الله- .وتابع مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض: بالحديث عن وقتنا الحاضر، فإننا نعيش فيه في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الذي لم يدخر جهدًا ولا وقتًا في تحقيق مامن شأنه رفعة بلادنا الغالية وتطورها، حيث استطاع بحنكته وحكمته الكبيرتين تعزيز مكانة المملكة على كافة المستويات الإقليمي منها والعالمي، وزيادة الحراك التنموي الشامل عبر جملة من الإصلاحات للنهوض بجميع القطاعات وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد حيث أسهمت رؤية 2030 في إحداث نقلة نوعية مباركة في هيكلة الاقتصاد والتنمية.ونوه الدواد بجهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الذي استطاع وبتوجيهاته الحثيثة وقدراته العملية المميزة، إحداث نقلة نوعية بمختلف قطاعات الوزارة الأمنية منها والمدنية، وأسهم دعم سموه المستمر المباشر في تطوير منظومة العمل الصحي في مستشفى قوى الأمن، من خلال تسخير جميع الإمكانات لتحقيق ما من شأنه رفعمستوى الخدمة المقدمة للمرضى بشكل خاص ومنسوبي وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها.وسأل في ختام حديثه الله أن يحفظ للمملكة قيادتها الحكيمة الكريمة، وأن يديم علينا عزه و عطاءه المستمر ونحن بأمن وأمان وسلامة وازدهار.// انتهى //19:41ت م0324