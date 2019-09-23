نيويورك 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، رئيس الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة تيجاني محمد باندي، بحضور رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.وجرى خلال اللقاء التطرق إلى أهم القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.كما تقدم وزير خارجية البحرين، بالتهنئة لتيجاني محمد باندي، على انتخابه رئيسًا للدورة الحالية للجمعية العامة، متمنياً له التوفيق في الاضطلاع بمهامه وتعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يخدم مصالح جميع دول العالم.من جانبه، نوه تيجاني محمد باندي، بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم كبيرين في شتى المجالات وجهودها الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بسياسة مملكة البحرين التي ترتكز على دعم التعاون الدولي لضمان التغلب على التهديدات المحدقة بدول العالم أجمع.// انتهى //19:45ت م0325