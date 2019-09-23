الرباط 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأكدت المغرب واللوكسمبورغ، رغبتهما في مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية المثمرة بين البلدين والدفع بالمبادلات التجارية في اتجاه الاستثمار الأمثل للمؤهلات التي يتوفر عليها البلدان.وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية اليوم، أن هذه الرغبة تم التعبير عنها خلال مباحثات رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني بالرباط مع صاحب السمو الملكي الأمير غيوم، الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ الذي يقوم بزيارة للمغرب على راس بعثة اقتصادية رفيعة المستوى.وأضاف البيان أن الجانبين نوها بعلاقات الصداقة المتينة التي تجمع بين البلدين، معربين عن ارتياحهما لآفاق الشراكة الواعدة التي يتيحها اقتصادا البلدين.كما أعربا عن تطابق وجهات نظر البلدين، في العديد من القضايا الدولية الكبرى، وتنسيقهما في المحافل الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة.// انتهى //19:48ت م0327