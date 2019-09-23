الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني باسمه واسم أعضاء مجلس الإدارة والموظفين وجميع المهندسين بالمملكة أسمى آيات التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية.وأكد المهندس الشهراني على الحب والوفاء والولاء لقادة البلاد، وحرص جميع المهندسين من أبناء الوطن على الإسهام في رفعة الوطن وحمايته، مبيناً أن مجد الوطن وعزته ورفعته تكمن في محبتهم وطنهم ووفائهم وولائهم للقيادة الحكيمة التي حملت على عاتقها خدمة الوطن والمواطن.وأضاف أن ما يعيشه الجميع من فرح في اليوم الوطني فخر بأمجاد وطننا، وأن ما تحقق من تنمية وإنجاز وتطور جاء بفضل من الله ثم بفضل الجهود المخلصة التي بذلها قادة هذه البلاد المباركة، من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - اللذيْن يواصلان مسيرة البناء والتنمية، محققين لوطنهم وأبناء شعبههم وأمتههم المجد والعزّ والرفعة.وأوضح المهندس الشهراني أنه منذ الإعلان عن برنامج التحول الإستراتيجي الوطني و "رؤية المملكة 2030"، بدأت هيئة المهندسين استعدادها لهذه المرحلة ومواكبتها، حيث قامت بمراجعة الأمور المتعلقة بالقطاع الهندسي، وعقد الاجتماعات واللقاءات مع المهندسين، وإقامة ورش العمل في مدن المملكة، واستحدثت خطة التحول الإستراتيجي وعدد ًامن البرامج والمبادرات الإستراتيجيه لمواكبة هذه المرحلة لتصبح جزءاً من الخطة الشاملة للوطن.وبين أن خطة الهيئة ارتكزت على عدة محاور رئيسة تمثلت في السعي للرقي بالمهنة الهندسية في المملكة، وإيجاد المحفزات لرفع الجودة والإبداع، لتأهيل المهندس السعودي وتطويره ورفع مستوى آدائه، والاهتمام بتطوير عمل المكاتب الهندسية والاستشارية ورفع قدراتها وإمكانياتها، والاهتمام بالبنية التحتية لتطوير منسوبي الهيئة وإجراءات العمل فيها.ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين النظر إلى ما يتمتع به المهندسون والمهندسات من أبناء الوطن من مهارات وقدرات وخبرات عالية وكلهم حماس وهمة لبلوغ القمة والإسهام في بناء الوطن وتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030" ، راجيا من العلي القدير أن يديم موفور الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والشعب السعودي الكريم وأن يديم على وطننا وسائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان.// انتهى //20:21ت م0330