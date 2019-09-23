جيزان 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسسجلت الفعاليات الفنية الوطنية التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه أمس احتفاءً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة حضوراً جماهيرياً كبيراً , وتفاعلاً واسعاً من أهالي منطقة جازان وهم يرفعون الأعلام حباً وانتماءً لوطننا العزيز ووفاءً لقيادته الرشيدة .ورصدت " واس " مدى الحضور والتفاعل الجماهيري الكبير مع اللوحات الغنائية الوطنية التي شهدها مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان .//انتهى//20:47ت م0334