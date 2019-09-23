اليوم الوطني / "واس" ترصد تفاعل أهالي منطقة جازان مع فعاليات هيئة الترفيه بمناسبة اليوم الوطني
الاثنين 1441/1/24 هـ الموافق 2019/09/23 م واس
جيزان 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس
سجلت الفعاليات الفنية الوطنية التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه أمس احتفاءً باليوم الوطني الـ 89 للمملكة حضوراً جماهيرياً كبيراً , وتفاعلاً واسعاً من أهالي منطقة جازان وهم يرفعون الأعلام حباً وانتماءً لوطننا العزيز ووفاءً لقيادته الرشيدة .
ورصدت " واس " مدى الحضور والتفاعل الجماهيري الكبير مع اللوحات الغنائية الوطنية التي شهدها مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان .
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20:47ت م
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