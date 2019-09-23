الخرطوم 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان الدكتور إبراهيم أحمد البدوي بمكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.وأكد الوزير البدوي خلال اللقاء متانة العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية السودان والمملكة العربية السعودية، ووصفها بأنها علاقة مصير مشترك.ونوه بالدعم الكبير الذي قدمته المملكة للسودان في الفترات الحرجة وأسهم في الاستقرار.من جانبه أشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان إلى الاستثمارات السعودية في السودان في المجالات الزراعية والصناعية والبنية التحتية.// انتهى //20:54ت م0336