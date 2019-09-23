مكة المكرمة 24 محرم 1441 الموافق 23 سبتمبر 2019 واساحتفل أهالي مركز عسفان باليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة من خلال مسيرة وطنية على طول الشارع الرئيس بالمركز، يتقدمها عدد من الفرسان على خيولهم، ومن حولهم آليات الدفاع المدني والشرطة، وعدد من المواطنين من أهالي عسفان والمراكز والمحافظات المجاورة، متوشحين بألوان الوطن رافعين علمه الأخضر، في تعبير عن حبهم للوطن، وفخرهم واعتزازهم به في يومه الـ 89.وشارك رئيس مركز عسفان مشهور المنعمي ورئيس المجلس البلدي الدكتور عايش البشري وأعضاء المجلس البلدي في توزيع الشعارات على الأهالي.من جانبه عبر رئيس بلدية عسفان المهندس عمر العصيمي عن شكره للمشاركين في المسيرة الوطنية، مشيراً إلى احتفالية المركز باليوم الوطني الـ 89 التي شارك فيها الجميع، ما أسهم في إظهارها بالصورة البديعة، المعبرة عن الفرحة والبهجة والفخر والاعتزاز بمناسبة غالية على كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، ومعربا عن تقديره لشرطة عسفان والدفاع المدني ومدير مدرسة الهنية الابتدائية للبنين والطلاب المشاركين في المسيرة الوطنية.// انتهى //21:00ت م0337