الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، داعياً الله تعالى أن يديم على بلادنا عزها وأمنها واستقرارها.وقال الدكتور العازمي بهذه المناسبة: إنّ اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، مصدر اعتزاز وفخر ووفاء لوطن الخير، لما له من مكانة في تاريخ دولة عظيمة منذ توحيدها حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، الذي يشهد له التاريخ بهذه التي عرفها الوطن ويعيشها في مختلف المجالات التنموية المختلفة، مواصلين المسيرة بكل عزم وإصرار وتفاؤل لبناء المستقبل الذي نتطلع إليه والإسهام في رفعته وتطوره وفق رؤيته الطموحة 2030.وأشار إلى أن القطاع الصحي في المملكة يحظى باهتمام بالغ ورعاية من القيادة الرشيدة ويتمثل ذلك في الحرص على توفير الرعاية الصحية للمواطنين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم الصحية في كافة أنحاء المملكة.وأكد العازمي، أن المجلس الصحي السعودي يعمل بشكل مستمر على دراسة البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية في المملكة، وعلى وضع المعايير العلمية والتنظيمات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، وإرساء التنظيمات التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات التي تُعنى بالصحة لتحسين وتعزيز الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الأهداف المختلفة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن منها؛ تطوير أداء أنظمة الرعاية الصحية، تحسين جودة الحياة الصحية بما يحقق رفاهية الأفراد والمجتمع، تعزيز التمكين الإلكتروني والتحول الرقمي، تحقيق كفاءة الاستدامة المالية.// انتهى //21:00ت م0338