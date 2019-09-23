اليوم الوطني / هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تحتفل باليوم الوطني الـ 89
الاثنين 1441/1/24 هـ الموافق 2019/09/23 م واس
المدينة المنورة ٢٤ محرم 1441 هـ الموافق ٢٣ سبتمبر 2019 م واس
نظّمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في جادة قباء اليوم، عدداً من الفعاليات المتنوعة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، بمشاركة جمع من الأهالي الذين تفاعلوا معها.
وتضمّنت الفعاليات التي استهدفت جميع فئات المجتمع، مجموعة من البرامج الثقافية التي تعزز الانتماء الوطني، ومسيرة للخيل العربية والعرضة السعودية، ومعارض للرسم والتصوير الفوتغرافي، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات المتفرقة في موقع الاحتفال.
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