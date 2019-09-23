اليوم الوطني / رئيس بلدية رجال ألمع يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني
الاثنين 1441/1/24 هـ الموافق 2019/09/23 م واس
محايل 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس
رفع رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي حافظ التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله – والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة .
وقال في تصريح له بهذه المناسبة : إنّ يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر في كل عام يجعلنا نستحضر حجم النجاح وعظم الإنجازات التي تحقّقت خلال مسيرة المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالعرحمن - رحمه الله - وحتى اليوم ، وهي حافز كبير لنا ولأبنائنا للإسهام بفاعلية في تحقيق رؤية المملكه 2030 في ظل قيادتنا الرشيدة ، واحتفالنا بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا ما هو إلا تعبير يسير عن شكرنا وامتناننا لقيادتنا الحكيمة.
وأضاف : إن مناسبة اليوم الوطني ، مناسبة نستعرض فيها الانجازات التي تحققت للوطن والتنمية المستمرة في جميع مناطقه بشتى المجالات ، داعيا الله أن يحفظ بلاد الحرمين وقيادتها من كل مكروه وأدام علينا نعمة الأمن والأمان .
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21:05ت م
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