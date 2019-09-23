الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد البلطان أجمل التهاني وأطيب التبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ (89) للمملكة ، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لبلادنا قادتها وأن يسدد على دروب الخير خطاهم ويديم على مملكتنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار إنه سميع مجيب‪.‬وأكد البلطان أن هذا اليوم تتجسّد فيه صورٌ من الماضي المجيد للمملكة، ومناسبة مهمة تتحدث عن ملاحم العزّة والكرامة والمجد التي صنعها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن – رحمه الله- وأكمل مسيرته من بعده أبناؤه الملوك بالعديد من المنجزات التنموية في شتى المجالات، حتى أصبح الوطن شامخًا معطاءً مزدهرًا‪.‬وقال :" في هذا اليوم العظيم لابد أن نستذكر الالتفاتة الكريمة من القيادة الرشيدة للشباب وحرصها على الاهتمام بهم ودعمهم بسخاء من أجل رفعة الوطن في المحافل الرياضية، وقد تجسد هذا الدعم في تحقيق الرياضيين من أبناء الوطن إنجازات كبيرة في مشاركاتهم الخارجية، التي أثمرت بأن حظيت رياضة المملكة باهتمام ومتابعة كل الرياضيين في العالم نظرًا لتطورها الكبير وتحقيقها إنجازات مهمة كانت لافتة للأنظار.// انتهى //21:15ت م0341