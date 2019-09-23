الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأوضح وكيل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتخطيط والتطوير الشيخ خالد بن محمد الناصر أن مناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة تعدّ مناسبة تاريخية نحتفي برؤاها لوطن غالٍ وأرض طيبةٍ مباركة أرسى قواعدها ووضع لبناتها ووحد كيانها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمة الله ـ في أنموذج حي يحتذى وصورة زاهية تجسدت فيها كل معاني الحب والوفاء.وقال الناصر في تصريح بهذه المناسبة: إنّ سيرة الملك المؤسس الملهمة الضاربة في أعماق التاريخ أضحت ملحمة نستلهم منها الدورس والعبر ونقتبس منها التضحية والفداء ونفاخر بمنجزاتها العظيمة وشواهدها الحية الحاضرة في كل بلدان العالم ثم تتابع أبناؤه البررة من بعده في انتهاج هذه السيرة الحسنة والمسيرة المباركة.وأكد أن ما تعيشه المملكة اليوم من أمن وأمان واستقرار ورغد في العيش إنما هو بفضل من الله تعالى أولاً ثم بالرعاية الكريمة والاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وأضاف : إنها تشحذ الهمم والتنافس مع الأمم بكل ما تعنيه عبارات التعمير والتطوير للإنسان فوق هذه الأرض بخيراتها وبركاتها إذْ هي همةُ حتى القمة بلا حدود وما رؤية المملكة 2030 إلا إحدى الشواهد الحضارية الحاضرة التي نستشف من كينونتها حجم المضامين المستقبلية التي رسمت في مساراتها وسطرت في مداراتها فاصبحت عنواناً للدولة الحديثة التي يرفل فيها المواطن والمقيم بحياة سعيدة هانئة.// انتهى //21:16ت م0342